Gaia Gavarone atleta dell’anno unvs a Savona

15 settembre 2018 16:00

E’ Gaia Gavarone l’Atleta dell’Anno della sezione UNVS di Savona.L’azzurra di Taekwondo ha ricevuto l’ambito riconoscimento dal neodelegato regionale Gianluigi Corti e dal presidente della sezione ligure Roberto Pizzorno. Nella circostanza sono stati premiati ancheGiuseppe Boffa per il calcio, Lorenzo Tassinari tennis, Antonio Ursoe Sergio Mignardi in veste rispettivamente, di presidente dellaFederazione Italiana Pesi e hockey, Stefano Picasso giornalista Rai,Laura Sicco una famiglia per lo Sport, l’arbitro Michele Cirio e ancora per meriti vari, Giancarlo Di Maggio, Matilde Falco, Luciano Pinna, Ezio Botasso e Carlo Brioglio.