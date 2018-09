Tricolore storico di calcio camminato unvs a Novarello

15 settembre 2018 22:45

Ci siamo. Uno dei più attesi eventi dell’anno dei Veterani dello Sport,scatterà domenica prossima 16 settembre, quando nello splendidoVillaggio Azzurro di Granozzo con Monticello, nei pressi di Novara,verrà assegnato il primo storico scudetto di Calcio Camminato. Unadisciplina lanciata dall’UNVS di Novara presieduta da Tito De Rosa, eche si avvale del fondamentale apporto dei vicepresidenti Aldo Dondi,Pierluigi Rossi e del segretario Vito Gibin. Il Calcio Camminato chesta incontrando consensi su scala nazionale, vedrà sette sezioni deiVeterani dello Sport disputarsi il titolo tricolore, ovvero Novara,Vercelli, Biella, Casale, Alessandria, Cuneo e Cecina. A tenere a battesimo la manifestazione provvederà l’ex calciatore DomenicoVolpati, vincitore di un altro scudetto storico, quello conquistatonel 1985 con la maglia del Verona di Osvaldo Bagnoli. Apertura delledanze alle ore 9.30 con i match Vercelli-Biella e Alessandria-Cecina.Mezz’ora dopo Novara affronterà Casale, che incontreràsuccessivamente Cuneo alle ore 11. Nel pomeriggio le prime dueclassificate dei rispettivi gironi disputeranno, a partire dalle ore15, le semifinali e a seguire le sfide per definire la classifica dalquinto al settimo posto. Quindi, gran finale, nell’ordine, per ilterzo posto e il primo. Al torneo parteciperanno un centinaio digiocatori. Come è noto, il Calcio Camminato non concede corsa, colpidi testa, contatto fisico, né la possibilità di alzare la pallaoltre 180 centimetri. Previsto ampio servizio televisivo sumediasportchannel.tv.