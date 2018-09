Per i braidesi unvs Strizzi e Carnebianca, importanti riconoscimenti

9 settembre 2018 21:15

Buone nuove dalla sezione dei Veterani dello Sport di Bra presieduta da Paola Ballocco. Il consigliere professor Marcello Strizzi, è stato riconosciuto dal Comitato di Presidenza in primis e successivamente dalla ratifica del Consiglio Direttivo UNVS, quale formatore dell’associazione per un’azione utile a identificare tre risorse che in Italia avranno il delicato compito di essere punto di riferimento dell’Unione nei rapporti con il mondo della scuola. Ma non è tutto. Dal presidente del Coni Nazionale Giovanni Malagò, il maestro Antonio Carnebianca da tempo a fianco dell’UNVS di Bra, ha ricevuto la Stella al Merito Sportivo. Una benemerenza speciale accolta con grande favore dalla sezione, e dallo stesso braidese Gianfranco Vergnano, vice presidente vicario nazionale dell’Unione.