A Bra la sezione unvs cala il poker

La sezione dei Veterani dello Sport di Bra presieduta da Paola Ballocco,torna nuovamente alla ribalta per due importanti riconoscimenti. Nell’ambito del progetto “Nozze d’Oro e d’Argento con lo Sport”,evento biennale organizzato dalla sezione UNVS di Pisa, quattro socihanno ricevuto una prestigiosa benemerenza per l’attività esercitata da 50 anni in favore dello sport. Si tratta di Costanzo Fissore,Dario Giandrone, Alessandro Marengo e Marcello Strizzi. I quattroveterani saranno premiati il prossimo 28 ottobre nella città toscana.