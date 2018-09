Università Mediterranea: il prof. Massimiliano Ferrara neo Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane

25 settembre 2018 10:44

Università Mediterranea: si sono svolte ieri le elezioni del nuovo Direttore del Dipartimento Di.Gi.ES per il triennio 2018-2021

Ieri pomeriggio presso la Cittadella universitaria si sono svolte le elezioni del nuovo Direttore del Dipartimento Di.Gi.ES per il triennio 2018-2021. Con 47 preferenze su un totale di 50 aventi diritto al voto è stato eletto il prof. Massimiliano Ferrara che succede al prof. Francesco Manganaro, alla guida del Dipartimento che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica, di Dipartimento di “Eccellenza” (unico nel settore tra Calabria e Sicilia).

Massimiliano Ferrara è professore ordinario di “Metodi matematici dell’Economia e delle Scienze attuariali e finanziarie” presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dove ha ricoperto la carica di Pro Rettore alla Pianificazione strategica, sviluppo e Affari generali e attualmente Membro del Senato Accademico.

Research Affiliate presso l’ICRIOS – The Invernizzi Center for Research in Innovation,Organization, Strategy and Entrepraunership dell’Università Bocconi di Milano.Membro del Consiglio Scientifico presso la Fondazione Bruno Vicentini dell’Osservatorio sul Riciclaggio e il Finanziamento del Terrorismo e Presidente del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca MEDAlics.Già Consigliere Generale della Fondazione Istituto Banco di Napoli.

Ha collaborato come Visiting Professor con prestigiose università ed accademie internazionali tra cui la Harvard University, Cambridge (USA), la Western Michigan University (USA), la Morgan State University, Baltimora (USA), la Northeastern University di Boston (USA), la Technische Universitat Dresden presso il Center for Dynamics.

Ha ottenuto prestigiosi premi internazionali per l’attività di ricerca accademica, tra cui spiccano per importanza: la Archimedes Gold Medal e lo Stefan Hepites Award assegnateli, rispettivamente, dalla Romanian Academy e dall’Arhimede Association e la Silver Medal dall’Universita’ Putri Malaysia. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana “per meriti scientifici internazionali”. Membro dell’Indian Academy of Mathematics e Membro della Mathematical Association of America. Editor, co-editor, associate editor e referee di autorevoli riviste scientifiche internazionali nei settori dell’economia, della matematica pura ed applicata.È autore oltre 200 pubblicazioni originali su riviste internazionali, con Impact Factor (ISI) e di 12 monografie.Specializzazioni: Esperto in Metodi quantitativi (Modelli matematici, statistici, econometrici, Finanza quantitativa). Economista. Esperto di geopolitica e studi strategici nell’area del Mediterraneo. Esperto in Intelligence.