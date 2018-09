Università Mediterranea: intitolata l’aula D1 di Giurisprudenza al compianto prof. Sebastiano Ciccarello

25 settembre 2018 10:47

Università Mediterranea: l’Aula D1 del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane è stata intitolata al docente emerito prof. Sebastiano Ciccarello

Ad un anno esatto dalla scomparsa del professore Sebastiano Ciccarello, ieri 26 settembre alle ore 10.00 è stata intitolata l’Aula D1 del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane al docente emerito della Mediterranea. Nato a Caltagirone nel 1941, il prof. Sebastiano Ciccarello é sempre vissuto a Messina dove ha compiuto tutti gli studi fino alla laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Ateneo Peloritano con una tesi in Diritto civile sotto la guida del prof. Salvatore Pugliatti.

Ha insegnato per più di venti anni a Catanzaro, dove ha ricoperto l’incarico di direttore del Dipartimento dal 1989 al 1995 e dal 1995 al 2001 di preside della Facoltà di Giurisprudenza.In quella veste si attivò per realizzare a Reggio Calabria il Polo didattico di Giurisprudenza.Nel 2001 fu eletto preside della Facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria che guidò anche per il mandato successivo. In questo periodo la Facoltà cresce e si sviluppa, e si trasferisce in una più adeguata e prestigiosa sede.

Durante la sua carriera, il prof. Ciccarello, pur avendo ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi accademici, non ha mai trascurato l’insegnamento – negli Atenei di Messina (Diritto della Navigazione, Diritto industriale, Istituzioni di diritto privato), Catanzaro (Istituzioni di diritto privato, Introduzione alle Scienze Giuridiche) e Reggio Calabria (diritto civile) – e ricerca, considerati da lui il senso vero di quello che ama definire “il mio mestiere”.L’Università Mediterranea gli ha conferito il titolo di emerito il 10 giugno 2014.