Il prestigioso “International Journal of Game Theory” pubblica uno studio del prof. Massimiliano Ferrara, docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

12 settembre 2018 11:22

Pubblicato uno studio del professore Ferrara dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Il professore Massimiliano Ferrara, docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha ricevuto l’accettazione di un lavoro di ricerca dal titolo “Differential game of optimal pursuit of one evader by many pursuers” dall’Editorial board dell’International Journal of Game Theory, su comunicazione ufficiale del prof. Robert Aumann.

La Game Theory Society è la più importante associazione internazionale di accademici e studiosi al mondo nell’ambito della Teoria delle decisioni e dei giochi. Promuove la ricerca in questi settori attraverso due riviste ad alto impatto scientifico: l’International Journal of Game Theory fondata nel 1971 e “Games and Economic Behavior fondata nel 1999. Dopo una rigorosa selezione dei rispettivi editorial board, la produzione scientifica ritenuta più autorevole ed influente, trova in esse degna collocazione editoriale.