Università: D’Avenia inaugura in Bocconi anno accademico progetto Jump (2)

20 settembre 2018 21:14

(AdnKronos) – L’inaugurazione di oggi ha rappresentato un momento di confronto e di approfondimento aperto a tutti i giovani milanesi: “Abbiamo voluto che quest’anno l’inaugurazione di Jump toccasse il tema della progettualità umana e della destinazione -spiega Giuseppe Ghini, presidente di Fondazione Rui-. è fondamentale che gli studenti universitari si sentano coinvolti nella propria crescita personale e professionale”.

Del resto, sottolinea, “gli anni della propria formazione accademica sono quelli in cui mettersi alla prova, conoscere i propri talenti, svilupparli e coltivarli per metterli al servizio degli altri; in questo modo il proprio lavoro non è solo autorealizzazione ma anche autentico valore per la società”.

Ogni anno sono oltre 500 gli studenti che frequentano i corsi Jump nelle 14 residenze universitarie di merito della Fondazione Rui a Milano, Roma, Bologna, Genova, Trieste e Verona; 130 i relatori, professori universitari, professionisti e manager coinvolti nelle oltre 1000 ore di lezione tenute annualmente nei collegi.