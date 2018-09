Umberto Scandola atleta dell’anno unvs a Verona

2 settembre 2018 13:01

Il campione di rally Umberto Scandola, ha ottenuto il prestigioso Atleta dell’Anno della sezione UNVS di Verona presieduta da Pierluigi Tisato. Numerosi i riconoscimenti assegnati nella circostanza: Mattia Bellesini ha vinto il Global Player, Davide Tortora l’Atleta Emergente, Fabio Calmesini master over 45, Anna Polinari il 39° Adolfo Consolini, Matteo Giunta per l’impegno sportivo, Damiano Tomasi quale dirigente dell’Associazione Italiana Calciatori, Danilo Previsti per il mezzo secolo di vita tra i Veterani dello Sport, mentre il premio speciale per le società e andato al sodalizio di tamburello Cavaion Marmi Peroni, campione d’Italia ed Europeo 2017.