Trofeo Vito Lepore: la Sicilia batte la Calabria

9 settembre 2018 15:33

La Sicilia ha battuto la Calabria al Trofeo Vito Lepore

La rappresentativa Sicilia rispetta i pronostici e vince la quindicesima edizione del Torneo “Vito Lepore”. La rappresentativa Calabrese dopo aver dilagato contro il Molise nella gara di apertura chiusa con un sostanzioso 85 a 33 subisce il medesimo trattamento dalla quotata e forte Sicilia. Gli isolani dominano la sfida, rispettano i pronostici e vincono a forza 115 contro i 44 punti mandati a canestro dai baby calabresi. Un punto di partenza sul quale lavorare per lo staff tecnico di Calabria che, sin dai prossimi raduni preparerà la lunga corsa stagionale al Trofeo delle Regioni. Scredi della Rappresentativa Sicilia vince il premio come Top scorer della manifestazione lucana. Nella gara di chiusura la Calabria chiude in doppia con Miscimarra (18) e Ielo(12).