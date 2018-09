Trasporti sullo Stretto, aliscafi fermi da ottobre. Navarra: “Continuità territoriale messa a rischio da politiche miopi”

27 settembre 2018 14:11

A rischio i collegamenti veloci tra Messina e Reggio Calabria, Navarra presenta interpellanza al Ministro

L’ On. Pietro Navarra ha presentato, insieme al collega calabrese Antonio Viscomi, un’interpellanza al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla situazione del servizio di collegamento tra Messina e Reggio Calabria mediante mezzi veloci. Considerato che l’affidamento del suddetto servizio scadrà il 30 settembre, l’on. Navarra evidenzia la preoccupazione per la mancata previsione, da parte del Governo, delle risorse finanziarie necessarie a mantenere il servizio. Chiede, pertanto, quali iniziative il Ministero intenda intraprendere per evitarne l’interruzione.

“Il collegamento con mezzi veloci – afferma l’on. Navarra – costituisce una risorsa indispensabile per le comunità di Messina e Reggio Calabria. Rappresenta un elemento fondamentale per favorire l’interconnessione tra le due città metropolitane in termini di servizi, attività economiche, culturali e sociali. L’eventuale interruzione del collegamento avrebbe gravissime conseguenze sul percorso di conurbazione intrapreso dalle città dello Stretto e causerebbe enormi disagi alle migliaia di pendolari giornalieri, con conseguenze drammatiche anche sul turismo, sul commercio, e sulle Università di Messina e Reggio. La continuità territoriale non può essere messa a rischio da lungaggini burocratiche e politiche miopi. Servono innanzitutto misure immediate per evitare la sospensione del servizio e, poi – conclude il parlamentare del Partito Democratico – strumenti normativi che evitino il ripetersi di simili situazione e mirino a potenziare il collegamento”