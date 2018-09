18 settembre 2018 22:30

Serie C: scoppola Reggina, 3-0 a Trapani. Il risultato finale non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro

Esordio della Reggina nel campionato di Serie C con una debacle in trasferta contro il Trapani (3-0). Il risultato finale non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro: rete di Tulli e doppietta di Golfo. Vincono tutte le squadre impegnate in casa, si tratta di Pordenone, Triestina e Matera.

Risultati Serie C