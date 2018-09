17 settembre 2018 23:25

Terremoto, scossa in Sicilia: epicentro vicino Milazzo. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione locale

Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 22:25 nella Costa Siciliana Nord Orientale, in particolare nella provincia di Messina. L’epicentro è stato localizzato a Milazzo, mentre l’ipocentro a 10.7 Km di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione locale, ma non ha causato danni a persone o cose.