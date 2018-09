28 settembre 2018 07:34

Forte scossa di terremoto alle 07.24 di questa mattina con epicentro in provincia di Reggio Calabria: avvertita fino al Pollino e su gran parte della Sicilia, paura anche a Messina

Paura alle 07.24 di stamattina per una scossa di terremoto che, secondo i dati dell’INGV, è stata di magnitudo 4.2 con epicentro al largo della Costa Viola, vicino Palmi, in provincia di Reggio Calabria. La scossa è stata avvertita in modo molto intenso ed è durata oltre 15 secondi. Paura anche a Messina. L’ipocentro si è verificato a 11km di profondità. Nella zona al largo di Palmi, due giorni fa c’era stato un piccolo sciame sismico.