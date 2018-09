28 settembre 2018 08:59

Stop al traffico ferroviario sulla linea tirrenica tra le stazioni di Reggio Calabria e Rosarno in seguito alla scossa di terremoto

Bloccato il traffico ferroviario sulla linea tirrenica tra le stazioni di Reggio Calabria e Rosarno in seguito alla scossa di terremoto verificatasi alle 07:24 al largo della costa calabrese sud occidentale: la decisione è stata presa, come da prassi, per una verifica degli impianti. Carrelli di Rfi sono al lavoro per verificare la tratta e accertare l’eventuale presenza di danni.