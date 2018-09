Tennistavolo: premiati Società ed atleti della Galaxy StrettoWeb che cominciano la nuova stagione con ottimi risultati

10 settembre 2018 16:17

Week-end intenso e pieno di soddisfazioni quello appena trascorso per Dirigenti, Tecnici ed Atleti della Polisportiva Galaxy StrettoWeb

Sabato pomeriggio, presso la sala “Oreste Granillo” della Scuola Regionale dello Sport CONI a Gallina, alla presenza del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tennistavolo Renato Di Napoli, del Presidente Regionale del CONI Maurizio Condipodero e di altre Autorità istituzionali e sportive, il Comitato Regionale FITET Calabria ha premiato le Società e gli Atleti calabresi che si sono distinti nella passata stagione agonistica. Per la Galaxy StrettoWeb sono stati premiati gli atleti Daniele Rizzo, Pasqualino Amodeo ed Arianna Creaco, mentre la Società è stata premiata per aver vinto il proprio girone del Campionato Nazionale di serie C1 con conseguente promozione in B2 ed essere arrivata a 1° posto nella classifica della Coppa Calabria intitolata a Tonino Di Francesco.Prima della cerimonia di premiazioni si è svolta l’Assemblea delle Società calabresi per eleggere il nuovo Consigliere Regionale in quota tecnici. È stato eletto Michele D’Amico della Galaxy StrettoWeb, a testimonianza del grande lavoro svolto in questi anni in Calabria e degli ottimi risultati ottenuti.

Domenica, invece, primo impegno stagionale per gli atleti della Galaxy StrettoWeb nel Torneo Open di Belpasso (CT).

Nella gara di 2-3-4 ctg Daniele Rizzo, dopo aver superato il girone, ha sconfitto negli ottavi Andrea Giudice del Circolo Etneo per 3 set a 1, nei quarti Alessandro Amato del TT Albatros 3/2, in semifinale Andrew Gambina del TT Ausonia Enna 3/2 ma si è dovuto arrendere in finale alla testa di serie nr. 1 Giovanni Capri’ del Top Spin Messina che lo ha battuto per 3/0. Ottimo secondo posto in una gara che vedeva impegnate le migliori racchette siciliane.

Nel Torneo di 3-4-5 ctg Michele D’Amico, dopo aver vinto il proprio girone, ha battuto negli ottavi Lorenzo Lo Verso del TT Sportenjoy 3/2, nei quarti Andrea Giudice del Circolo Etneo 3/0 ed è stato sconfitto per 3/1 in semifinale da Alessandro Amato del TT Albatros conquistando, in ogni caso, un brillante terzo gradino del podio in un torneo molto qualitativo.Luca Migliardi, invece, dopo aver superato il girone, si è dovuto arrendere subito, nei sedicesimi, al messinese Giuseppe Quartuccio del Top Spin che lo ha eliminato vincendo per 3 set a 1.

Nella gara di 4-5-6 ctg, infine, Luca Migliardi, dopo aver vinto il proprio girone, è uscito subito dal tabellone ad eliminazione diretta sconfitto per 3/0 da Raimondo Alecci del TT Albatros a testimonianza di uno stato di forma che ancora tarda ad arrivare per il forte atleta della Galaxy StrettoWeb.