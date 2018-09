Cinema-Teatro nel centro urbano di Taurianova: interviene il commissario Udc

5 settembre 2018 20:36

Il Commissario dell’Udc di Taurianova: “scippo da parte dell’amministratori locali nei confronti dell’autonomia scolastica”

Il commissario della locale sezione UDC di Taurianova, Salvatore Leva, ritiene di dover intervenire nel merito di quanto deliberato dalla Giunta Comunale in ordine alla realizzazione di un Cinema-Teatro nel centro urbano di Taurianova per un finanziamento di euro 900.000,00 del Patto per il Sud della Città Metropolitana di Reggio Calabria. “Con atto n.133 del 30/08/2018 la Giunta ha approvato lo schema del contratto di comodato d’uso per 20 anni dell’Auditorium “Macri-Terranova” dello storico Istituto Gemelli Careri” tra il Comune di Taurianova e la Città metropolitana di Reggio Calabria” .