Graduatoria per tecnici all’Ospedale: il Tar di Reggio Calabria sospende la delibera

24 settembre 2018 20:10

Il Tar di Reggio Calabria a sospeso l’efficacia della delibera con cui l’Azienda riesumava una graduatoria concorsuale per tecnici di laboratorio vecchia di 10 anni

Il sindacato Fials esprime soddisfazione per l’ordinanza con cui il 19 settembre 2018 il Tar di Reggio Calabria a sospeso l’efficacia della delibera 157 del 19 settembre 2018 dell’Azienda Ospedaliera. Con tale delibera l’Azienda sulla base di una nota inviata dal Commissario Scura aveva riesumato una graduatoria concorsuale per tecnici di laboratorio vecchia di 10 anni nonostante il limite di durata temporale fissato dalla legge fosse di 3 anni. Alla Fials si sono rivolti 7 tecnici di Laboratorio disoccupati, lamentando la violazione perpetrata dal Commissario al Piano di Rientro Scura. La Fials attraverso il proprio ufficio legale ha impugnato la delibera citata davanti al Tar chiedendone la sospensione degli effetti. Il Tar, pur non entrando nel merito che si terrà in udienza il 19 marzo 2019, ha ritenuto argomentando con dovizia normativa, che ci fossero i presupposti per la sospensione, ribadendo 2 principi fondamentali:

Che alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere non si applica la proroga delle graduatorie concorsuali

Che la validità della graduatoria concorsuale è di 3 anni per come previsto dal T.U. Pubblico Impiego Dlgs 165/01.

Una vittoria importante per Bruno Ferraro, segretario Fials, che dimostra come il sindacato tuteli non solo chi lavora, ma anche chi vorrebbe lavorare. La Fials ringrazia l’avvocato Domenica Pansera e conclude sperando che “l’ordinanza in questione sia da monito a tutti coloro che in Calabria vorrebbero, sulla base di un presunto potere, mettere sotto i piedi la legge e le norme regolanti il vivere civile”.