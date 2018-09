Ad una studentessa dell’Università di Messina il titolo mondiale ai Campionati di Canottaggio

19 settembre 2018 11:51

La studentessa dell’Universita’ di Messina Serena Lo Bue e la sorella hanno conquistato il titolo mondiale ai recenti Campionati mondiali di Canottaggio

Ai recenti Campionati mondiali di Canottaggio che si sono svolti a Plovdiv (Bulgaria) la studentessa dell’Universita’ di Messina Serena Lo Bue, in coppia con la sorella Giorgia, ha conquistato il titolo mondiale assoluto in due senza pesi leggeri. Le due sorelle hanno staccato di ben 15 secondi l’equipaggio degli Stati Uniti. Insieme hanno gia’ vinto due campionati del mondo e 12 titoli italiani e si confermano tra le migliori atlete pesi leggeri del panorama remiero internazionale. “E’ un grande orgoglio per l’Universita’ di Messina – scrive l’ateneo – poter annoverare tra i propri studenti campioni di tale livello”.