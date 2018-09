Siria, forze curde: “Catturato combattente italiano dell’Isis”

13 settembre 2018 22:09

Roma, 13 set. (AdnKronos) – L’Unità di Protezione Popolare (Ygp), milizia della regione a maggioranza curda nel nord della Siria, rende noto di aver catturato “il 27 agosto un membro dell’Is chiamato Semir Bogana, un cittadino italiano noto anche come Abu Hureyre al-Muhajir o Abu Abdullah al-Muhajir”. In un tweet i miliziani curdi alleati degli Stati Uniti nella lotta allo Stato Islamico precisano che l’uomo “è stato catturato nell’ambito di un’operazione speciale condotta dalle nostre unità anti-terrorismo”.

Bogana viene descritto come una figura di spicco dell’Is, responsabile del trasferimento di armi. “Molti dettagli sull’organizzazione terroristica e sulle sue relazioni esterne sono state ottenute con la cattura di questo mercenario”, prosegue il comunicato del miliziani curdo-siriani che hanno catturato l’uomo alla fine di agosto mentre stava tentando di fuggire in Turchia.