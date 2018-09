A Sinagra la Giornata Nazionale dei giochi della gentilezza

18 settembre 2018 12:18

A Sinagra una giornata per festeggiare la gentilezza insieme ai bambini e ai ragazzi

Venerdì 21 La Pro Loco di Sinagra partecipa, alla 3° edizione della Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza che il 21 e 22 Settembre 2018 si svolgerà, in tutta Italia, per festeggiare la gentilezza e favorire la diffusione della sua pratica, ponendo particolare attenzione a bambini e ragazzi. La gentilezza rappresenta una delle strade che si possono percorrere per raggiungere la felicità ed allora aiutiamo bambini e ragazzi ad essere felici, circondandoli di gentilezza, a casa, a scuola, nello sport e nel tempo libero; dei bambini felici oggi, saranno degli adulti felici domani, capaci di avere una visione più positiva della vita e della società. I Giochi della Gentilezza consentono di rendere pratica la gentilezza.

La manifestazione avrà luogo nella sede della Pro Loco in C.da Vecchia Marina dalle ore 18,00

Possono partecipare bambini da 4 anni a 12 anni.

L’Associazione ha aderito a questa manifestazione, perché i soci sono conviti che la conoscenza e la cultura parte proprio dai bambini, “un bambino felice e gentile sarà un uomo sorridente e gentile anche nell’età adulta”.