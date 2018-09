Siderno, grave situazione ambientale nell’impianto di Contrada San Leo: la denuncia di Sinistra Italiana

16 settembre 2018 19:55

Sinistra Italiana denuncia l’emergenza ambientale a Siderno: “Basta puzza e imposizioni”

Il Circolo di “Sinistra Italiana” denuncia la gravità della situazione ambientale in atto presso l’impianto TMB di Contrada San Leo a Siderno.

“Da alcuni giorni è ripresa la fila di grossi automezzi, carichi di rifiuti, provenienti dalle zone più disparate della Calabria, in attesa di scaricare.

Da giovedì si sente una fortissima puzza, segnalata dagli abitanti, costretti a stare dentro casa con le finestre chiuse, e avvertita anche da chi transita.Il fetore persiste notte e giorno, con il grave pericolo per la salute pubblica e in particolare per i bambini e gli anziani. Il ritorno della puzza non è per caso, ma ha un nome e cognome, un mittente particolare, ossia la Regione Calabria a guida Oliverio, che ha preteso ed ottenuto l’aumento del

conferimento del tonnellaggio dei rifiuti organici. Le visite dell’Assessore regionale ai Commissari hanno avuto l’effetto del preannuncio di quanto si sarebbe verificato con la solita passerella propagandistica, espressione tipica

della vecchia e vacua politica lontana dai bisogni della gente. Ebbene con l’Amministrazione Fuda c’era il limite di 5 tonnellate giornaliere per evitare i problemi odorigini.

Ora invece la Regione, con la nota del 3 settembre 2018, ha comunicato di aver completato l’attività di sostituzione del cippato e messo in opera un telo antiodore ai carboni attivi, che avrebbe potenziato la “capacità filtrante del biofiltro”; quindi ha chiesto di conferire fino a 35 tonnellate al giorno e 180 alla settimana.

In pratica oggi l’impianto riceve una quantità di rifiuti sei volte superiore rispetto a prima; non solo, ma tanti Comuni, dalle zone più disparate, giungono qui a portare i loro rifiuti. Con un colpo teatrale, senza fare un’effettiva verifica, la fazione pro puzza ha indotto in errore e ottenuto quanto voluto, con gli effetti noti su quanti abitano nelle vicinanze.

Bene hanno fatto i residenti a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per denunciare e rimandarla all’irresponsabile e non credibile mittente. Sinistra Italiana auspica che sia immediatamente ripristinato il limite al conferimento

della frazione organica da raccolta differenziata (FORD), per una quantità media di 5 tonnellate giornaliere intesa come media settimana, fino ad un massimo di 35 tonnellate in sette giorni, dando priorità al conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Siderno“- è quanto dichiara Sinistra Italiana, Circolo Enrico Berlinguer di Siderno.