Calabria, Siclari: “Porterò l’emergenza del Marelli Hospital in Commissione Sanità”

5 settembre 2018 20:05

Il senatore Marco Siclari si farà carico dell’istanza dei lavoratori del Marelli Hospital in Calabria

“L’ennesima sciagura, in una giornata nera per la sanità calabrese, porta sempre la firma del commissarimamento, in questo caso di Scura. Quest’ultimo con le sue opinabili decisioni ha scatenato una nuova protesta dei lavoratori della struttura sanitaria contro la decisione del commissario di tagliare i fondi per l’assistenza garantita dal “Marrelli Hospital” mettendo a rischio 300 posti di lavoro”.

Il senatore Marco Siclari che ha evidentemente preso a cuore l’emergenza sanitaria in Calabria, ha deciso di farsi carico dell’istanza dei lavoratori che rischiano di perdere il posto e di una struttura che non potrà più garantire un’assistenza efficiente ed adeguata.

“Ho sentito i responsabili e, oltre alla mia vicinanza in questo momento di protesta, ho garantito che porterò anche la loro istanza direttamente in Commissione Sanità nell’audizione di giorno 18 settembre attesa da tutta la Calabria per avere delle risposte e delle certezze”.