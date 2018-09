“Le vie dei Tesori” racconta le meraviglie della Sicilia: al via il Festival, 300 in totale i siti visitabili

13 settembre 2018 14:38

In Sicilia tre weekend alla scoperte delle bellezze artistiche e monumentali: 300 in totale i siti visitabili, c’è anche l’Ucciardone

Le Vie dei Tesori tornano in Sicilia. Il Festival dei record arriverà non solo a Messina, ma anche a Siracusa, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Trapani e Ragusa, Modica e Scicli. 130 in totale i luoghi visitabili tra il 5 ottobre e il 4 novembre. Tra le novità della dodicesima edizione, il carcere Ucciardone, dove a raccontare la storia dell’edificio sarà l’attore Lollo Franco, insieme alla compagnia teatrale del carcere. La kermesse è finanziata anche con fondi regionali. L’assessore regionale al Turismo, Sandro Pappalardo, ha dichiarato: “la Regione intende finanziare l’iniziativa con 200 mila euro, intendendo spostare l’asse degli investimenti su cio’ che incrementa i movimenti turistici e valorizza il territorio”. Entusiasmo nelle parole della presidente dell’associazione Le vie dei Tesori Onlus, Laura Anello: “Quest’anno la manifestazione valichera’ lo Stretto grazie ad un progetto pilota che ci portera’ a Milano, Mantova, Chioggia e in Valtellina. I dati dello scorso anno sono incoraggianti: e’ stato registrato il 96% di grado di soddisfazione da parte dei visitatori e il 76% ha dichiarato di voler tornare“.