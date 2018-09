4 settembre 2018 16:08

Tragedia in Sicilia, donna uccisa da un treno alla stazione: interrotta la circolazione ferroviaria per Messina e Palermo

Tragedia in Sicilia: una donna è stata travolta e uccisa da un treno nella stazione ferroviaria di Bagheria. Il treno proveniva da Roma. La circolazione del traffico ferroviario è stata bloccata in direzione Messina e Palermo. In corso le indagini della polizia ferroviaria per ricostruire la dinamica dell’accaduto.