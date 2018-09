Follia in Sicilia, litiga dopo un incidente stradale e inizia a sparare ferendo un giovane: porte aperte del carcere per un 23enne [NOME]

13 settembre 2018 15:48

Fermato 23enne in Sicilia, il giovane è accusato di lesioni aggravate e tentato omicidio

Fermato l’uomo che l’8 settembre scorso ha esploso dei proiettili di pistola nei pressi del centro abitato di Biancavilla in Sicilia. I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno fermato Riccardo Pelleriti: il 23enne è accusato di tentato omicidio e lesioni aggravate. Il gesto scellerato è stato compiuto a seguito di una lite avvenuta dopo un incidente stradale tra un’auto e uno scooter ad Adrano. Un proiettile ha colpito all’addome un 21enne, che è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro a Catania. Secondo quanto emerso dalle indagini la pistola era detenuta illegalmente. La Procura Distrettuale di Catania ha già emesso il decreto di fermo e per Pelleriti si sono spalancate le porte del carcere.