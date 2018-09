Papa Francesco in visita in Sicilia, l’Arcivescovo di Messina: “Sua Santità pensi ai migranti”

L’Arcivescovo di Messina sull’arrivo di Papa Francesco in Sicilia: “eliminare la cultura del respingimento e far crescere quella dell’accoglienza che tra l’altro, e’ un valore tipico del nostro popolo siciliano”

Conto alla rovescia per la visita del Papa in Sicilia e, visto l’imminente arrivo di Sua Santità, che sarà sull’Isola il 15 settembre, l’arcivescovo di Messina, monsignor Accolla fa appello al sommo Pontefice per i migranti: