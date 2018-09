11 settembre 2018 21:30

La sorella di un deputato regionale di Sicilia Futura è morta nel pomeriggio in un incidente aereo durante la fase di decollo nell’Aviosuperficie di Fiumefreddo di Sicilia

Una pilota, Rosa d’Agostino, 45 anni, sorella del deputato regionale di Sicilia Futura Nicola d’Agostino è morta nel pomeriggio in un incidente aereo durante la fase di decollo nell’Aviosuperficie di Fiumefreddo di Sicilia, nel catanese. L’ultraleggero ha avuto un’avaria ed è precipitato in un vallone lì vicino. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giarre e i vigili del fuoco e gli operatori del 118 per recuperare il corpo della donna.

Foto di repertorio