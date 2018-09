22 settembre 2018 23:02

Tragedia in Sicilia, mucca incorna e uccide un 14enne. Il bovino aveva procurato lacerazioni all’addome e al torace

Incredibile tragedia in Sicilia, Modica, dove un ragazzino di 14 anni, Iacopo Palazzolo, è morto in ospedale dopo essere stato incornato da un bovino. Il giovane, dopo l’incidente, era stato trasportato d’urgenza in ospedale dai sanitari che avevano valutato gravissime le sue condizioni: aveva lacerazioni all’addome e al torace. Dopo qualche ora di agonia è deceduto.