Sicilia, successo per il Festival Corti di Mare: ecco i vincitori

4 settembre 2018 10:56

Successo in Sicilia per il Festival Corti di Mare: ecco i vincitori della IV edizione

Concluso Domenica, 3 Settembre 2018, il Festival Corti di Mare. L’evento si è svolto nella frazione balneare di Calabernardo (Noto) e organizzato dal Cineclub 262.

La giuria formata dai Soci del Cineclub 262 e dagli organizzatori dell’evento “Un Mare per tutti” ha decretato 12 finalisti:

1) One day in July di Hermes Mangialardo (Italia) sezione animazione

2) Blue Tomorrow di Numan Ayaz (Turchia) sezione animazione

3) Magic Moon di Carol M. Burger (Regno Unito) sezione animazione

4) Islander di Derek Pedros (Spagna) Sezione fiction

5) Moby Dick di Nicola Sorcinelli (Italia) Sezione fiction

6) The boy by the sea di Vasily Chuprina (Paesi Bassi) Sezione fiction

7) Notturno di Frabrizio Condino (Italia) Sezione fiction

8) Mara dei Cormorani di Gabriele Brocani (Italia) Sezione fiction

9) Swim di Francisco Pereira Coutinho (Portogallo) Sezione fiction

10) Enaria di Davide Canali (Italia) Sezione documentario

11) The still sea di Macu Machìn (Spagna) Sezione documentario

12) Ciano a fisherman’s tale di Elena Grosso e Marco Vitale (Italia) Sezione documentario

Hanno vinto la IV edizione di Corti di mare:

Sezione animazione: Blue Tomorrow di Numan Ayaz, “Il film, attraverso la simpatia del personaggio e la semplicità della storia, riesce a trasmettere abilmente la forza di chi non vuole arrendersi di fronte agli ostacoli che si incontrano nella vita”.

Sezione documentario: Ciano a fisherman’s tale, di Elena Grosso e Marco Vitale “Per l’originalità del racconto e la naturalezza dei dialoghi egregiamente legati con ottima tecnica documentaria, capace anche di denuncia verso un mestiere che sta scomparendo”

Sezione fiction: The boy by the sea, di Vasily Chuprina “Per averci rivelato in pochi minuti una visione oltre il mare”

Sono state anche assegnate 3 menzioni speciali a:

One day in July, di Hermes Mangialardo “Il 16 luglio del 2014 quattro bambini furono colpiti da una bomba israeliana. Il regista e animatore in soli due minuti riesce a raccontare, con l’originalità delle poche immagini, le atrocità di una guerra in un luogo in cui nemmeno i bambini riescono a giocare serenamente.

Notturno, di Frabrizio Condino “per averci raccontato, facendoci “sentire”, il mare attraverso il viaggio notturno di un pescatore utilizzando immagini e i suoni.

Mara dei Cormorani, di Gabriele Brocani “per aver saputo narrare con delicatezza il tema della disabilità utilizzando la forza espressiva delle immagini dei paesaggi di mare”