Sicilia: ecco i vincitori del concorso “Marine Litter Art” 2018

17 settembre 2018 17:47

Venti i giovani artisti e concorrenti selezionati da Marevivo Sicilia, che hanno partecipato all’iniziativa dando vita ad una mostra caratterizzata da forti contenuti di tutela ambientale, ecco i vincitori

Proclamati i vincitori della seconda edizione del concorso Marine Litter Art, organizzato dall’Associazione Marevivo Sicilia presso l’Oasi di Eraclea Minoa e Bovo Marina (AG) grazie alle risorse messe a disposizione dall’Agenzia Nazionale per i Giovani (istituzione governativa che si occupa della gestione in Italia del capitolo Gioventù del programma Europeo Erasmus+) con l’Avviso “Cosa vuoi fare da giovane? Il tuo futuro parte adesso” e da Fondazione Sicilia nell’ambito delle iniziative promosse nel I° semestre 2018.

Le opere interamente realizzate con i rifiuti rinvenuti presso la spiaggia della riserva della Foce del Fiume Platani per denunciare i rischi ambientali e promuovere il patrimonio naturale le più belle aree della costa sicana già riconosciute come siti di interesse comunitario (SIC).

Nove le sculture realizzate nell’ambito della prima sezione del concorso e sei i progetti della seconda sezione dedicata alla fotografia.

A queste produzioni si sono aggiunte le cinque opere fuori concorso realizzate dai tutor che hanno guidato i giovani concorrenti nell’elaborazione artistica dei loro progetti, tra i quali troviamo Tommaso Franchi, Marco Paolini e i siciliani Giuseppe La Spada, Nicola Spanò e Giuseppe Sinaguglia.

Vincitori la giovane saccense Fabrizia Capostagno per l’opera “Madre Plastica”, che raffigura una donna in cinta di un feto di plastica e per la sezione fotografia ad ex aequo i palermitani Roberto Romeo e Riccardo Bozzotta e la saccense Ambra Favetta.

Inoltre, la giovane Silvia Pirrotta ha ricevuto un premio speciale per l’originalità dei contenuti e l’esposizione della sua opera “Dea Rifiuto e Rifugio “e condivide con Roberto Romeo e Riccardo Bozzotta un altro premio speciale offerto dall’artista Giuseppe La Spada che inserirà i loro scatti fotografici tra le foto che comporranno una mostra fotografica che dall’Italia giungerà anche a Miami.