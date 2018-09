Sicilia, tragedia alla stazione: donna travolta da un treno, si è suicidata. Ripresa la circolazione dei treni per Messina

4 settembre 2018 18:47

Estremo gesto alla stazione di Bagheria, donna si getta sotto un treno: ripresa la circolazione dei treni nella tratta Palermo-Messina

Non si è trattato di un incidente, bensì un estremo gesto quello accaduto oggi pomeriggio alla stazione di Bagheria in Sicilia. Lo rivelano le immagini del sistema di videosorveglianza della stazione: nel primo pomeriggio una donna si è tolta la vita facendosi travolgere da un treno. Le immagini riprenderebbero la donna in attesa per ore a sostare nei pressi della banchina, poi l’insano gesto: la donna si è lanciata sotto l’Intercity che proveniva da Roma. Sul posto è intervenuto il medico legale ed è arrivato il nulla osta per la rimozione della salma. Ripresa la circolazione dei treni nella tratta Palermo-Messina. Nel pomeriggio la circolazione era stata interrotta e sostituita con un servizio pullman.