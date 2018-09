Follia in Sicilia: si lancia con l’auto contro 30 persone, un morto e 7 feriti. Illeso per miracolo un bimbo di 9 mesi

1 settembre 2018 15:18

Follia in Sicilia: si lancia con l’auto contro 30 persone. Una donna è morta e altre sette persone sono rimaste ferite

Una donna di 87 anni, Maria Napoli, è morta e altre sette persone sono rimaste ferite dopo essere state travolte più volte con un’auto da un vicino di casa. E’ accaduto a Palagonia, nel catanese. Le vittime erano sedute attorno ai tavoli, (in tutto erano una trentina), nella via Savona quando l’uomo, che da tempo ha contrasti col vicinato, è salito sulla vettura e volontariamente le ha più volte travolte ed è fuggito. E’ in corso una battuta dei carabinieri anche con elicotteri per cercarlo. Un bambino di 9 mesi è rimasto illeso. Il piccolo era su un girello che è stato sfiorato dalla vettura, mentre poco prima era su un passeggino travolto dell”automobile. I feriti sono ricoverati in vari ospedali, uno ha la prognosi riservata. “E’ stato certamente un gesto volontario: ha travolto le famiglie dei vicini con l’auto e poi ha fatto marcia indietro cercando di colpire le persone. Lo stiamo cercando e lo assicureremo alla giustizia”. Così il procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera, sull’aggressione di Palagonia. “Quando avrò chiara la dinamica dell’accaduto – aggiunge il magistrato – valuterò cosa contestare e non escludo il reato di tentativo di strage, perché poteva esserla…”.