Sicilia: Ars ricorda Rita Borsellino, ‘protagonista della migliore antimafia’ (2)

(AdnKronos) – Il capogruppo dem Lupo ha, invece, ricordato “il sorriso e la gentilezza” che l’accompagnavano insieme a “una solida intransigenza e a un forte senso di democrazia partecipativa, la sua capacità di ascolto e di comprensione. La sua visione politica come servizio deve ispirare ciascuno di noi e il suo esempio deve essere un faro per l’attività politica e parlamentare”. Per il forzista Antonino Calderone Rita Borsellino è “un patrimonio di tutti, non solo del Pd, un esempio di eleganza, cultura, educazione, buoni comportamenti da seguire. Mai una parola sopra le righe, mai il tentativo di sfruttare e strumentalizzare la sua vicenda personale”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Giorgio Assenza di DiventeràBellissima, per il quale la sorella del magistrato antimafia è stata “una grande siciliana che ha segnato un’epoca. Una persona mite, con uno sguardo sorridente e magnetico che incantava e che si è trovata catapultata sulla scena pubblica dopo l’immane tragedia via D’Amelio”.

A norme del Governo è intervenuto l’assessore al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro. “Di lei ho conservato il ricordo nitido di un sorriso, è stata il volto dolce della politica a cui si legava il coraggio delle sue rivendicazioni. Una donna di una statura morale enorme che in un momento storico in cui era più facile stare con certa antimafia ha detto con nitidezza che c’è una parte della società che ha fatto dell’antimafia e della legalità una convenienza. A nome del governo e del presidente della Regione voglio rivolgere un pensiero ai familiari consapevole che il suo impegno antimafia rimarrà esempio per le giovani generazioni”.