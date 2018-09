M5S: “Riforma 118 in Sicilia? Serve azzerare il management”

11 settembre 2018 20:29

M5S: “ Se la Sicilia vuol realmente risolvere e razionalizzare il servizio deve necessariamente cambiare il management”

“Apprendiamo da organi di stampa che l’assessore Razza sarebbe disposto al dialogo con il nostro gruppo parlamentare per la riforma del 118. Non può esserci dialogo con chi non lavora concretamente alla riorganizzazione del management. Sul tavolo ci sono anche 3200 dipendenti che aspettano una risposta al momento solo legata agli interessi di partito“. È quanto dichiara è il deputato pentastellato all’Ars Giorgio Pasqua e membro della commissione Sanità. “Il modello Areu Lombardia – dice Pasqua riferendosi alla riforma Seus disegnata dall’assessore regionale Razza e che preve una convenzione con la Lombardia- è stato semi fallimentare e partiva da condizioni diverse rispetto alla Sicilia. Il problema di Seus è di natura organizzativa, legato alla inadeguatezza del management attuale. Se la Sicilia vuol realmente risolvere e razionalizzare il servizio deve necessariamente cambiare il management e cambiare l’assetto organizzativo apicale che, in base a quanto ci risulta da un accesso agli atti che io stesso ho richiesto, risulta senza ‘dirigenza’ sebbene, taluni componenti abbiano stipendi da dirigenti. Nel frattempo, l’assessore Razza – ha detto il deputato M5S- ha parlato pure di ‘concorso dedicato’, di cui non si conoscono le modalità, per assorbire i 3200 dipendenti, che tradotto significa mettere a rischio il posto di lavoro di quanti non si allineano alla linea. La nostra proposta è semplice ma radicale: modificare l’assetto organizzativo apicale, con la rimozione del management che si è dimostrato inadeguato“.