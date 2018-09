Servizio Civile: a Motta San Giovanni tre progetti della Pro Loco, ecco come candidarsi

16 settembre 2018 19:18

A Motta San Giovanni la Pro Loco con tre progetti legati alla cultura, alle tradizioni e alla riscoperta del territorio

Anche per l’anno 2019, la Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni sarà sede di Servizio Civile Nazionale. Fino al 28 Settembre 2018, infatti, tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni potranno presentare domanda di partecipazione ad uno dei tre progetti attivati dalla Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni: 1) “ALLA RISCOPERTA DEL PATRIMONIO DELLA CALABRIA” con 2 posti assegnati; “TRADIZIONI E CULTURE DI CALABRIA” con 1 posto assegnato; 3) “VIAGGIO NELLA CULTURA DELLA CALABRIA” con 1 posto assegnato.

Così esordisce la Presidente della Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni, Giovanna DI DIA:” Le Pro Loco sono la realtà associativa più numerosa che opera quotidianamente per la promozione del patrimonio materiale e immateriale della Calabria. Non bisogna più intendere le Pro Loco soltanto come Associazioni di sagre e promozione dell’enogastronomia, ma esse stesse stanno trasformando con il tempo la loro immagine puntando essenzialmente alla crescita sociale e civile dei territori. Il settore del Servizio Civile è certamente uno degli strumenti fondamentali per migliorare l’offerta turistica e culturale del nostro Paese, permettendo alle Pro Loco di diventare un vero punto di riferimento per tutte le Comunità.” Continua la Presidente: “Il Servizio Civile, inoltre, rappresenta un momento unico per la crescita dei nostri giovani, per scoprire le proprie potenzialità, per entrare in contatto con il profondo senso di cittadinanza attiva e solidarietà sociale. Per questo invito i giovani a partecipare alla selezione e cogliere l’opportunità messa a disposizione dalla Pro Loco per vivere un’esperienza formativa intensa e utile per lo sviluppo della propria personalità e per un primo approccio con il mondo del lavoro”.

Le domande possono essere inviate via Pec a questo indirizzo PEC: prolocodelcomunedimottasangiovanni@pec.it ; a mezzo raccomandata A/R presso: Sede della Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni, Via Corso Italia N. 34 c/o Antiquarium Leucopetra CAP 89062 – Lazzaro (RC), o consegnate a mano entro le ore 18.00 del 28 Settembre.

Per qualsiasi informazione o per ritirare la domanda è possibile visitare i siti: www.prolococomunemottasg.it ; www.serviziocivileunpli.net ; www.prolococalabria.it ovvero recarsi presso la Sede della Pro Loco nei giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30.