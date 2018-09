Serie D: ecco il calendario 2018-2019

5 settembre 2018 20:59

Reggio Calabria: il Roccella inserito nel girone I in compagnia di quattro corregionali

Puntualmente, come peraltro annunciato ed in perfetto orario (ore 14:00 del 5 settembre 2018), il Dipartimento Interregionale ha diramato i calendari dei nove gironi della serie D per la stagione 2018/2019. Il Roccella inserito nel girone I in compagnia di quattro corregionali (Castrovillari, Cittanovese, Locri e Palmese), otto siciliane (Acireale, Città di Gela, Città di Messina, Igea Virtus, Marsala, Messina, Sancataldese e Troina), una lucana (Rotonda), una pugliese (Bari) e tre campane (Nocerina, Portici e Turris), giocherà la prima gara il prossimo 16 settembre ore 15:00 fra le mura amiche. Sulla strada dei Giampà boys la Turris, formazione di Torre del Greco, la scorsa stagione è stata protagonista nel girone H. Nel girone di andata, terminerà il 23 dicembre con la disputa della diciassettesima giornata, previsti due turni infrasettimanali (mercoledì 14 novembre) col Roccella che per la decima giornata sarà di scena a Portici, e mercoledì 12 dicembre con la disputa della quindicesima, amaranto sempre in trasferta, precisamente al San Filippo di Messina opposto ai padroni di casa del Messina. Nel girone di andata Melerba e compagni giocheranno otto volte in casa e nove in trasferta, con due trasferte consecutive, alla dodicesima (25 novembre) e tredicesima (2 dicembre) quando attraverseranno altrettante volte lo Stretto di Messina per far visita al Troina e alla Sancataldese. Non saranno le sole due trasferte consecutive della stagione visto che il girone di andata si concluderà sul mitico terreno del San Nicola di Bari, infatti alla ripresa (6 gennaio 2019) dopo la sosta natalizia si dovrà rendere visita ovviamente alla Turris per la prima giornata del girone di ritorno. Ancora un turno infrasettimanale nel girone di ritorno, in questa circostanza di giovedì, il 18 aprile, ed ironia della sorte sempre contro il Messina che sarà ospitato al “N. Muscolo”, con la formazione cara al trio dirigenziale, Franco-Misiti-Squillace, che giocherà due volte consecutive davanti al pubblico amico, ovviamente contro il Troina e la Sancataldese rispettivamente il 31 marzo e il 7 aprile 2019, mentre l’ultima gara della regular season vedrà di scena sul manto erboso del comunale di Viale degli ulivi il blasonato Bari da poche settimane di proprietà della famiglia De Laurentiis.