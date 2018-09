Scuole a Messina: domani il sindaco De Luca su Rai 3

Domani, martedì 25, alle ore 12,25, il sindaco Cateno De Luca sarà protagonista, insieme al ministro per l’Istruzione, Marco Bussetti, a “Fuori Tg”, la trasmissione messa in onda da Rai 3 che tratterà il tema relativo alla sicurezza delle scuole italiane. Il servizio, già confezionato, è stato realizzato lo scorso giovedì 20 dal giornalista Romolo Sticchi che, accompagnato da una troupe televisiva, ha intervistato il sindaco De Luca a Palazzo Zanca e nel corso di una visita ai plessi scolastici Ettore Castronovo, Albino Luciani e Paino. Durante l’incontro sono state evidenziate le difficoltà e le problematiche relative all’edilizia scolastica cittadina e la messa a norma delle scuole dal punto di vista della vulnerabilità sismica e delle normative antincendio, ponendo l’accento sul percorso seguito dall’Amministrazione comunale di Messina che ha fatto da apripista alle altre realtà nazionali. Infatti, a seguito dell’ordinanza indifferibile ed urgente di chiusura delle scuole pubbliche cittadine di ogni ordine e grado del Comune di Messina, emessa lo scorso 3 agosto, il Miur ha proposto le modifiche richieste dal Comune di Messina che poi sono diventate un accordo sottoscritto lo scorso 6 settembre in sede di conferenza unificata Stato – Regione.