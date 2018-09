“Tutti a Scuola”, la consulta studentesca presente alla cerimonia d’inaugurazione

27 settembre 2018 22:30

È stata una grande festa per i mille studenti accolti sull’Isola d’Elba per onorare l’invito all’inaugurazione dell’anno scolastico: tra le delegazioni calabresi, è stata presente per il diciottesimo anno consecutivo anche una rappresentanza delle Consulte studentesche guidate da Franca Falduto. Alla luce di una così lunga esperienza di affiancamento degli studenti nella loro crescita a contatto con le Istituzioni, la Falduto ha voluto evidenziare quanto sia stato significativo per coloro che si sono avvicendati negli anni, prendere parte a questa cerimonia che ospitata dal Vittoriano prima e poi dal Quirinale, è oggi itinerante, per volontà del Presidente Mattarella: Napoli, Sondrio, Taranto, Portoferraio le città degli ultimi quattro anni. E’ stata una scelta che permette, ogni anno, di sentirsi “a casa” in qualunque parte d’Italia perché la Scuola unisce e, come ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti: “Ciascuno di noi ha bisogno di connettersi con una comunità dove il valore di ciascuna componente aumenta il suo significato grazie al confronto con gli altri. La Scuola è un luogo da vivere sempre, anche oltre l’orario delle lezioni, in cui stringere relazioni. Un luogo dove studiare, faticare, ridere, fare sport, suonare uno strumento, costruire amicizie e anche innamorarsi. Una finestra aperta sul mondo”. Il Presidente della Repubblica ha, invece, evidenziato delle criticità sulle quali tutti siamo invitati a riflettere per migliorare: «Non possiamo ignorare che qualcosa si è inceppato, che qualche tessuto è stato lacerato nella società. Alcuni gravi episodi di violenza – genitori che hanno aggredito gli insegnanti dei propri figli – rappresentano un segnale d’allarme che non va sottovalutato. Il genitore-bullo non è meno distruttivo dello studente-bullo, il cui rifiuto cresce sempre di più nell’animo degli studenti, a scuola e nel web». Le scuole che hanno preso parte all’evento sono state selezionate per i progetti presentati nell’ambito di un concorso ad hoc bandito dal MIUR (I.C. Murmura, Liceo Fermi di Catanzaro e I.C. Falcomatà e Bolani di Reggio Calabria) o per invito diretto del Quirinale (Convitto Filangieri di Vibo Valentia).Otto gli istituti che hanno animato la festa sul palco con performance dedicate ai temi dell’ecologia e della sostenibilità ambientale, dell’integrazione, dell’intercultura, della legalità.