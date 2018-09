Messina, al via i lavori nella scuola Bisconte: firmato il contratto d’appalto

6 settembre 2018 13:31

Firmato il contratto d’appalto per la messa in sicurezza della scuola primaria “Bisconte” a Messina: i lavori dovranno essere conclusi entro 9 mesi e le attività didattiche saranno avviate alla sede centrale della scuola G. La Pira

E’ stato siglato oggi a Palazzo Zanca, presenti gli assessori alla Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici, Roberto Vincenzo Trimarchi, e alla Manutenzione Beni e Servizi, Massimiliano Minutoli, il contratto relativo ai lavori di ristrutturazione della scuola primaria Bisconte, dal segretario generale, Antonio Le Donne; dal dirigente del dipartimento Manutenzione Immobili Comunali, Francesco Ajello; e dall’amministratore unico e legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, Ingegneria e Costruzioni S.r.l., Rosario De Domenico. “Gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento alle norme di sicurezza e sistemazione delle aree esterne del plesso scolastico di Bisconte riguardano una realtà – ha evidenziato l’assessore Trimarchi – che insiste in una zona ad alta criticità, già classificata zona a rischio. Attraverso questi lavori l’intento è dare una dignità alla struttura al fine di creare ambienti idonei per l’utenza ma anche a significare che l’Amministrazione comunale è presente e vigile verso le fasce più deboli. L’edificio si compone di dieci aule suddivise su due piani che interessano sia la scuola dell’infanzia che la primaria. I lavori dovranno essere ultimati in nove mesi per cui il plesso sarà pronto per il prossimo anno scolastico, pertanto – ha concluso Trimarchi – le attività didattiche saranno avviate alla sede centrale della scuola G. La Pira”.