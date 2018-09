Soverato: le allieve della scuola Ater Ballet partite alla volta del programma I Crew

2 settembre 2018 09:15

Soverato: sono partite alla volta del programma I Crew, questa mattina alle 5,45 dal piazzale degli autobus, le allieve della scuola Ater Ballet

Sono partite alla volta del programma I Crew, questa mattina alle 5,45 dal piazzale degli autobus di Soverato, le allieve della scuola Ater Ballet, divenuta ormai il simbolo della danza contemporanea della fascia ionica catanzarese. La trasmissione televisiva di “La cinque”, che le vedrà protagoniste nella gara, sarà girata negli studi di Cinecittà a Roma, dal 3 al 7 settembre. La scuola, diretta da Maria Grazia Sestito, non ha inviato moduli di partecipazione a preselezioni, ma è stata scelta, come già raccontatovi, spontaneamente e direttamente dagli organizzatori dello show, durante una manifestazione tenutasi al teatro Orione di Roma lo scorso 15 aprile. E tanto non può che inorgoglirci. Le giovani danzatrici si sono allenate costantemente durante il mese di agosto e l’entusiasmo alla partenza è incontenibile. Incrociamo le dita dunque e cominciamo a sognare perché se a volte i sogni si avverano, per le nostre ballerine il sogno è già realtà!

Marica Pirelli