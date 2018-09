Nuova avventura per il mastro gelataio più estroso di Messina: Giuseppe Arena in gara al Festival del gelato artigianale a Reggio Calabria

6 settembre 2018 14:54

Il messinese Giuseppe Arena al Festival Scirubetta a Reggio Calabria: “Pronto a far assaggiare il mio “Trionfo d’agrumi” oltre lo Stretto”

Nuova avventura per il maestro gelataio più estroso di Messina. Giuseppe Arena è pronto a portare i sapori della sua Sicilia al di là dello Stretto, per quello che è uno degli eventi più attesi dell’estate reggina: il festival del gelato artigianale”Scirubetta”. Per sette giorni il lungomare reggino si trasformerà in un paradiso per gli amanti del gelato, un festival per le delizie del palato. E tra i 24 stand posizionati nella terrazza della Stazione Lido di Reggio Calabria, ci sarà anche quello di Giuseppe Arena, che concorrerà per il titolo “Gusto del Festival” con un gelato “Trionfo d’Agrumi”, al gusto di arancia rossa, mandarino, limone e un tocco di cedro. Giuseppe Arena è uno dei mastri gelatai più noti nella città dello Stretto: nato e cresciuto a Ganzirri, grazie al padre e al nonno, da piccolissimo ha iniziato a lavorare dietro i banconi del bar di famiglia, arrivando poi nel 2011 ad aprire uno tutto suo in centro città. Tra le passioni del nostro amico Giuseppe, c’è anche quella del gelato gastronomico. Giuseppe Arena non pone freni alla sua fantasia e, da grande sperimentatore qual è, nel bancone del suo bar oltre ai gusti classici della gelateria è possibile trovare i gusti più estrosi. L’anno scorso ad esempio, per omaggiare la sua Ganzirri, ha inventato il gelato gusto cozze e vongole. Preparate, dunque, il palato alla degustazione più fresca di sempre. Scirubetta si terrà dall’8 all’11 settembre sul Lungomare di Reggio Calabria.