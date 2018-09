Sant’Agata Militello: al via il Festival “Curtigghiu – GallegoRock 2018”

14 settembre 2018 19:56

Mercoledì 19 settembre alle ore 11 al Castello Gallego di Sant’Agata di Militello, sarà presentato il Festival “Curtigghiu – GallegoRock 2018”, che si svolgerà dal 20 al 22 settembre in Piazza Francesco Crispi, ad ingresso libero (ore 21.00).

Alla conferenza saranno presenti: il vicepresidente dell’Ars Giancarlo Cancelleri, il sindaco del Comune di S. Agata di Militello Bruno Mancuso e l’assessore al Turismo Antonio Scurria, il presidente della Pro Loco Agatirno Giuseppe Natoli, il direttore artistico Lello Analfino, il manager di Puntoeacapo Nuccio La Ferlita, organizzatore insieme a MCN.

Curtigghiu “GallegoRock” è la prima edizione di un festival musicale ideato da Lello Analfino dei Tinturia e finanziato dall’Assemblea Regionale Siciliana in collaborazione con il Comune di Sant’Agata di Militello – organizzato da Puntoeacapo ed MCN – che si trasformerà in un grande “cortile” per accogliere artisti che rappresentano il meglio della musica pop-contemporanea, siciliana e nazionale: Mario Venuti, Giovanni Caccamo, Babil On Suite, Tinturia, Peppe Qbeta, Diodato, Erica Mou, iPercussonici, Amanda Vitale, con la conduzione di Red Ronnie e la direzione artistica di Lello Analfino.