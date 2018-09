Governo: Salvini e Di Maio litigano, è sfida sulla manovra

4 settembre 2018 22:24

Governo: è sfida tra Lega e M5S sulle priorità della manovra, botta e risposta Salvini-Di Maio

Sfida tra Salvini e Di Maio sulle priorità della manovra. “Abbiamo discusso su numeri, conti e tempi per realizzare nell’arco della legislatura le nostre proposte per famiglie e imprese: smantellamento della legge Fornero, flat-tax, pace fiscale e chiusura delle liti con Equitalia, meno burocrazia per aziende e partite IVA, eliminazione delle accise più vecchie sulla benzina, interventi a favore dei Comuni, grande piano nazionale di manutenzione ordinaria e straordinaria”, afferma il vicepremier leghista, al termine del vertice del Carroccio sull’economia. Ecco le parole di Di Maio: “Io penso che questa debba essere una legge di bilancio coraggiosa – afferma -. Ho visto dai tg che si dice che poi se c’è spazio ‘vediamo per il reddito di cittadinanza se ci sono soldi’. Ho visto questa narrazione per cui prima si pensa a tutte le altre misure. 5 milioni di poveri, 8 milioni in povertà relativa, tanti giovani che cercano lavoro, tanti che ce l’hanno ma non arrivano a fine mese sono la priorità della legge di bilancio”.