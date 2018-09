A Messina torna il SabirFest: il Festival della cultura della cittadinanza mediterranea

26 settembre 2018 12:44

L’Università di Messina presenta il SabirFest 2018, il tema della quinta edizione è “Riparare l’umano”

Sarà presentata venerdì 28 settembre, alle ore 11, in una conferenza stampa presso la la Sala Senato del Rettorato, la V edizione di Sabirfest Cultura e cittadinanza mediterranea.

Il Festival si svolgerà dal 4 al 7 ottobre in tre diverse città, Messina, Catania e Reggio Calabria, per dare corpo a un dialogo condiviso e fecondo, intrecciando i percorsi di cittadini di ogni età, ospiti da diversi paesi in numerose occasioni di incontro, approfondimento e svago.

SabirFest 2018 è possibile grazie al prezioso sostegno dell’Ateneo peloritano, al coinvolgimento di enti, ordini professionali e associazioni culturali e del volontariato.

Il ricco programma sarà illustrato alla presenza del Rettore, Salvatore Cuzzocrea, del Prorettore vicario, Giovanni Moschella, e dei componenti del Comitato Promotore SabirFest, presieduto da Ugo Magno. Il tema guida di SabirFest 2018 è “Riparare l’umano”, tema complesso ma urgente ai giorni nostri; invito e auspicio, ma al contempo “azzardo” per mettere in luce dissonanze, squilibri e abusi del nostro tempo e provare a far emergere il desiderio, la determinazione a non rassegnarsi, a non subirli.

Se ne parlerà, a partire da differenti ambiti disciplinari – dalla filosofia alla letteratura, dalla scienza al teatro, dalla musica alle arti visive – nel corso di seminari, laboratori, incontri performance, che coinvolgeranno insieme al pubblico anche scrittori, esperti, studiosi ospiti della manifestazione.