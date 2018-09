Ryanair, cancellato il volo Catania-Malta: ecco come chiedere il rimborso

5 settembre 2018 14:02

Ryanair: forti disagi per i passeggeri del volo FR368 in partenza da Catania con destinazione Malta. Rimborso per i passeggeri danneggiati

A veder cancellato sotto i propri occhi il volo sul quale sarebbero dovuti imbarcare stavolta è toccato ai passeggeri del volo Ryanair FR368, che sarebbe dovuto decollare ieri, Martedì 4 Settembre, dall’Aeroporto Vincenzo Bellini di Catania – Fontanarossa alle 15:25 con destinazione l’Aeroporto di Malta Luqa (atterraggio previsto per le ore 16:20). Ancora non sono chiare le motivazioni che hanno spinto la compagnia a prendere questa decisione, ma tutto lascia pensare ad una problematica operativa del vettore irlandese.

A dare notizia dell’accaduto è EasyRimborso, azienda leader in Italia in ambito di rimborsi per disservizi aerei.

Tutti i passeggeri vittime di questo disservizio hanno la possibilità di richiedere la Compensazione Pecuniaria di € 250,00 per volo cancellato.

I passeggeri vittime di questo tipo di disservizi possono richiedere il risarcimento contattando la segreteria di

EasyRimborso al 3421031477 (anche tramite whatsapp) o tramite e-mail all’indirizzo info@easyrimborso.it. fornendo: