Risultati Serie D: il Locri vince il derby con il Roccella, vittoria per l’Acr Messina e la Palmese, sconfitta per la Cittanovese a Bari [VIDEO]

30 settembre 2018 17:10

Risultati Serie D, il Bari è uno spettacolo: tris alla Cittanovese, vetta della classifica e pubblico fantastico. Il Locri vince il derby con il Roccella, vittoria per l’Acr Messina e la Palmese

In Serie D è spettacolo, in particolar modo a Bari, dove la squadra del presidente De Laurentiis si candida ad essere la netta favorita per la vittoria del campionato. Pubblico delle grandi occasioni al San Nicola per una partita di Serie D, contro la Cittanovese finisce con un netto 3-0 grazie alle reti di Simeri (rigore), Di Cesare e Neglia. Vince il Messina davanti al pubblico amico contro il Marsala, blitz di Gela ed Acireale rispettivamente contro Portici e Rotonda calcio. Bene anche la Palmese contro l’Igea. Sconfitta per la Città di Messina.

Risultati Serie D

BARI-CITTANOVESE 3-0

MESSINA-MARSALA 3-2

NOCERINA-CITTA’ DI MESSINA 1-0

PALMESE-IGEA 1-0

PORTICI-GELA 1-3

ROCCELLA-LOCRI 0-2

ROTONDA-ACIREALE 1-4

SANCATALDESE-TURRIS 1-0

TROINA-CASTROVILLARI 1-1

Bari-Cittanovese, pubblico delle grandi occasioni in Serie D [VIDEO]