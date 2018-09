21 settembre 2018 22:45

Serie C, importante successo del Rende contro il Catanzaro: beffa nel finale, rete all’85’ di Gigliotti

Ha preso il via la seconda giornata valida per il campionato di Serie C, importanti indicazioni per il proseguo del campionato, in particolar modo grande successo davanti al pubblico amico per il Rende, niente da fare per il Catanzaro che ha subito la beffa nel finale, rete all’85’ di Gigliotti. Il Rende sale a quota sei punti in classifica, il Catanzaro fermo a 3.