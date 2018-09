24 settembre 2018 17:35

Situazione disastrosa in via Monte San Michele n° 32 a Reggio Calabria

Strada dissestata in via Monte San Michele n° 32 a Reggio Calabria. La situazione è ormai insostenibile per i residenti. Buche ovunque e acqua che sgorga in ogni parte creano enormi difficoltà sia ai veicoli sia ai pedoni. Nonostante le segnalazioni da parte dei residenti alle autorità comunali competenti ancora nessun risultato è stato ottenuto.