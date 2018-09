Reggio Calabria, Campolo: “il turismo è in calo, colpa della giunta Oliverio”

8 settembre 2018 17:49

Gaetano Campolo, fondatore del Movimento degli Italiani, ritiene la giunta Oliverio responsabile del calo del turismo

Gaetano Campolo, fondatore del Movimento degli Italiani e fondatore di Calabresi in Movimento, rilancia sul Governatore della Calabria Oliverio, invitandolo ad elezioni anticipate. E pone queste domande: “Come si può pensare di fare di turismo senza nemmeno dedicare un Assessorato? Come si può pensare di fare turismo con tutte le citta della calabria degradate, dal manto stradale alla spazzatura, agli allagamenti? Come si può pensare di fare turismo senza porti turistici? Come si può pensare di fare turismo senza ZTL e valorizzazione dei centri storici? Come si può pensare di fare turismo senza collegamenti ogni 15 minuti, quanto meno verso lamezia? Come si può pensare di far crescere l’economia territoriale se per collegarci a Messina, i reggini devono spendere 40 euro a/r ? Come si può pensare di fare turismo se l’alta velocità si ferma a Salerno? Alle prossime elezioni Regionali, Calabresi in Movimento sarà in prima linea con candidature che non saranno dettate certo da Roma, e che porranno davanti ai Calabresi la reale situazione con un piano di recupero e di rilancio della nostra Calabria“, dichiara Campolo, ceo e founderdi Home restaurant Hotel, con marchio depositato al Mise e con problemi importanti proprio con il governo Renzi.